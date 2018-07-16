Ещё
Как фармкомпании покупают российских врачей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как фармкомпании покупают российских врачей 

Рамблер 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Врач Вера Устюгова рассказала о попытках фармацевтических компаний подкупить медиков ради продвижения «бесполезных» препаратов. Об этом сообщает Life со ссылкой на выпуск YouTube-канала «Адские бабки».
Устюгова заявила, что во время работы в одной из фармкомпаний ее обязали приходить к врачам, «впаривать им товары» и «для убедительности» давать карты «Ашана» разного номинала.
Медик обратила внимание, что кольпоцида — средства для профилактики рака, которое она должна была продвигать, не оказалось в государственном реестре. По ее словам, это не лекарство, а «комплекс натуральных компонентов».
По словам Устюговой, «это всё равно что лечиться святой водой». В итоге она решила предупредить людей, что под видом лекарства они могут получить «фуфломицин».
Женщина утверждает, что карты «Ашана» в компании считали «дополнительным инструментом по продвижению препарата» и вынуждали ее «заняться фактически „коммерческим подкупом“. Когда Устюгова отказалась делать это, ее уволили. Она подала заявление в прокуратуру Одинцовского района.
Терапевт Владимир Лишин рассказал Life, что иногда представители компаний могут предлагать медикам „процент“: например, когда врач направляет пациента на обследование в „нужное“ место.
Издание также напомнило, что в мае к пяти годам тюрьмы приговорили главврача роддома из Коми, который получил от фармкомпаний 1,2 миллиона рублей.
Выплаты врачам со стороны фармкомпаний в России запретили в 2011 году, когда был принят закон „Об основах охраны здоровья граждан в РФ“.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»206
Трамп разозлился на Путина из-за видео167
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией23
Глава Хорватии вступилась за Россию99
Лепс опозорился на свадьбе друга96
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Другое
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
01:51
«Новичок» в Эймсбери был во флаконе от духов
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение