Как фармкомпании покупают российских врачей

Врач Вера Устюгова рассказала о попытках фармацевтических компаний подкупить медиков ради продвижения «бесполезных» препаратов. Об этом сообщает Life со ссылкой на выпуск YouTube-канала «Адские бабки».

Устюгова заявила, что во время работы в одной из фармкомпаний ее обязали приходить к врачам, «впаривать им товары» и «для убедительности» давать карты «Ашана» разного номинала.

Медик обратила внимание, что кольпоцида — средства для профилактики рака, которое она должна была продвигать, не оказалось в государственном реестре. По ее словам, это не лекарство, а «комплекс натуральных компонентов».

По словам Устюговой, «это всё равно что лечиться святой водой». В итоге она решила предупредить людей, что под видом лекарства они могут получить «фуфломицин».

Женщина утверждает, что карты «Ашана» в компании считали «дополнительным инструментом по продвижению препарата» и вынуждали ее «заняться фактически „коммерческим подкупом“. Когда Устюгова отказалась делать это, ее уволили. Она подала заявление в прокуратуру Одинцовского района.

Терапевт Владимир Лишин рассказал Life, что иногда представители компаний могут предлагать медикам „процент“: например, когда врач направляет пациента на обследование в „нужное“ место.

Издание также напомнило, что в мае к пяти годам тюрьмы приговорили главврача роддома из Коми, который получил от фармкомпаний 1,2 миллиона рублей.