Российские путешественники переплывут Черное море на плоту

Вторым путешественником станет Владимир Лихачев.

"Мы проходим последние согласования. Старт нашего путешествия запланирован на 19 июля от Графской пристани в Севастополе. Первый этап пройдет по маршруту Севастополь-Стамбул, второй, если состояние судна позволит и хватит сил, — от Стамбула до Анталии", — сказал РИА Новости Бурлак.

Во второй части путешествия планируется смена экипажа. Место Лихачева займет супруга Юрия Бурлака Наталья

По его словам, подготовка всего необходимого к морской экспедиции полностью завершена. Путешественникам придется преодолеть около 2 тысяч километров от Севастополя до Анталии. При этом периодически плот придется тянуть за собой, чтобы поймать попутное течение.