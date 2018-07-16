«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»

Юлия впервые в жизни отправилась в заграничный отдых во Францию и встретила мужчину, который вскоре стал ее мужем. Девушка перебралась на родину к любимому с дочерью и уже в другой стране родила еще одного ребенка. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует рассказ россиянки о жизни во Франции.

Моя история перемен началась в 2013 году: во время двухнедельного отпуска во Франции я встретила своего второго мужа, француза по национальности. В свои 26 лет я имела высшее образование, пятилетнюю дочь и работу. До этого момента я ни разу не была за границей: загранпаспорта у меня попросту не было, и я, работая авиакассиром в турагентстве, только мечтала о путешествиях в заморские страны.

Вернувшись в Россию , я вскоре отправилась за любимым в США , куда тот уехал по работе. В Штатах я провела три месяца, после чего стала готовиться к свадьбе и окончательному переезду во Францию.

В апреле 2014 года, будучи уже замужем за моим французом, я с дочерью переехала в маленький город Этамп (Etampes), в 40 минутах езды от Парижа.

Сначала, конечно, что-то раздражало, что-то удивляло. Например, я долго не могла привыкнуть, что во Франции принято садиться за стол всей семьей. Поначалу ждать мужа с работы на ужин было очень мучительно. И даже если он приходил раньше, за стол раньше восьми вечера не садился.

Сразу бросилось в глаза качество продуктов — в магазинах еда оказалась очень хорошей. Свежайшая рыба, креветки, мидии, омары, много местных продуктов… А выбор сыров просто невероятный! Хотелось попробовать все и сразу. Сначала я переводила все цены в рубли и удивлялась дороговизне, но потом сравнила уровень зарплат в России и Франции и перестала париться с подсчетами.

В местной системе школьного образования я вижу только плюсы. Во Франции посещение школы является обязательным с шести лет, поэтому моя дочь по приезде сразу отправилась в старшую группу младшей школы. Это была обычная городская школа. Она не говорила и не понимала по-французски ни-че-го. Но я не чувствовала страх за то, что у нее что-то может не получиться. Да, в первое время было сложно, но она справлялась. В первый же день она нашла друзей и даже умудрялась как-то с ними общаться. Через год она свободно заговорила по-французски без акцента.

Любопытно, что во французских школах каждый год меняют учителей и состав класса. Таким образом дети не привыкают к одному учителю, учатся чему-то новому и намного легче находят новых друзей.

За три года, прожитых во Франции, мы не купили ни одного учебника или тетради. Только рюкзак. В школах выдают все принадлежности, начиная от учебников и заканчивая карандашами с линейкой. Нам приходилось платить только за столовую. Стоимость зависит от ежегодной налоговой декларации: мы, к примеру, платили четыре евро за обед. И это был максимальный тариф! Школьные ланчи очень разнообразные: сначала детям подают закуску из овощей, потом приносят горячее — обычно это мясо или рыба с гарниром. После всего обязательно подают сыр со свежим багетом, и в качестве завершения — десерт в виде выпечки или фруктов.

Я тем временем наслаждалась новым местом обитания и не торопилась искать работу. Во-первых, я не говорила по-французски, а во-вторых, с российским дипломом учителя английского языка на работу меня вряд ли бы кто взял. Нужно было подтверждать образование, доучиваться, проходить дополнительные курсы и в итоге работать в школе, чего мне очень не хотелось. Муж никогда меня на работу не гнал и счетов не предъявлял.

После года жизни в Этампе мы решили купить квартиру, и выбрали для жизни прекрасный средневековый город Шартр . Он также находится недалеко от Парижа, куда мы частенько ездили в выходные. Дочери пришлось менять школу, но все снова прошло удачно и без проблем, так как она уже хорошо говорила на французском.

Я же неплохо понимала местную речь, но всего сказать не могла. С мужем мы общались дома в основном по-английски, и это очень вредило моему изучению французского. Я не ходила на курсы изучения нового языка, а пыталась освоить его сама. Постепенно мы с мужем перешли на смесь английского и французского, иногда проскакивали и русские слова. По-моему, кроме нас двоих наш язык никто не понимает!

Сейчас я свободно говорю по-французски, хотя сама до конца не понимаю, как мне это удалось. Я не смотрела телевизор и не читала французских книг, но, видимо, даже простое общение с продавцами в булочной здорово помогло.

Переехав в новый город, я забеременела. Естественно, пришлось встать на учет в больницу. Во Франции все врачи принимают в собственных кабинетах, расположенных в обычных жилых домах. В больницу обращаются лишь в самых серьезных случаях. Первый триместр беременности прошел под наблюдением личного терапевта, который сам назначал анализы и следил за состоянием. Уже во время второго триместра я встала на учет в роддом, где меня наблюдал уже акушер-гинеколог. Обследований для постановки на учет по аналогии с российскими больницами не понадобилось. Никаких ЭКГ, окулистов и отоларингологов.

Помимо ежемесячной сдачи анализа крови, здесь требуется проверка на токсоплазмоз: во Франции едят мясо с кровью и сыр из непастеризованного молока, что увеличивает риск подцепить эту болезнь. Не буду вдаваться в подробности самого процесса, но скажу, что после родов в России вторые роды показались мне просто идеальными. Акушерки были очень внимательными, каждые пять минут интересовались самочувствием и пытались подбодрить.

Во время родов присутствовал мой муж, здесь это даже не обсуждается. Мужчины-французы отличаются от россиян тем, что с рождения помогают жене ухаживать за ребенком. Во Франции нет разделения на женские и мужские дела, здесь равноправие, поэтому отец встает ночью к плачущему ребенку и меняет ему памперс, не пытаясь избежать «немужских» обязанностей.

Третий год во Франции прошел в заботах о новорожденном сыне. Мой муж часто был в разъездах по работе, и мне приходилось самой ходить раз в месяц на прием к педиатру.

За все эти три года мне не удалось найти французских подруг. Зато у меня были русские подруги, которые жили в моем городе. Жаль, я познакомилась с ними за полгода до моего отъезда из Франции. Они тоже все замужем за французами, у каждой своя история любви.

Родители моего мужа жили в четырех часах езды от нас. Поэтому рассчитывать на бабушек не приходилось. Французские бабушки не похожи на русских. Они не будут ходить к вам каждый день, чтобы помочь с малышом. Многие русские жалуются, что французские свекры совсем не помогают с внуками. Даже не берут их на каникулы. Не все такие, но многие.

В моем случае мне очень повезло: с первых дней родители мужа приняли мою дочь от первого брака как родную. На все школьные каникулы они брали ее к себе, каждый раз заваливая подарками. Когда родился наш сын, они стали приезжать к нам чаще, оставались пожить с нами на несколько дней, чтобы помочь. Мои русские подруги, живущие во Франции, удивлялись такому отношению со стороны французских бабушки и дедушки.