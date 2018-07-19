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Мать отказалась от участницы Pussy Riot
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Мать отказалась от участницы Pussy Riot 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Участница Pussy Riot Вероника Никульшина призналась, что после акции «Милиционер вступает в игру» на финале чемпионата мира по футболу от нее отказалась мать.
«Мама говорит, что больше не хочет иметь со мной дела. Но мы, хоть и в хороших отношениях, общаемся редко. Она написала, что погоня за мировой славой сведет меня в могилу», — призналась Никульшина в интервью «Медузе».
21-летняя Вероника рассказала также, что воспринимает происходящее с ней после перформанса в «Лужниках» как компьютерную игру.
«Я действительно не совсем как реальность воспринимаю то, что происходит вокруг меня начиная с воскресенья. И людей вокруг себя воспринимаю как актеров, все это как большой диснеевский замок. Это классно и невероятно кинематографично», — сказала девушка.
Во время финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Франции на поле выбежали четверо участников Pussy Riot, одетых в полицейскую форму. Никульшина «дала пять» французскому футболисту Килиану Мбаппе, после чего ее задержали сотрудники службы безопасности. В настоящий момент участники акции находятся в спецприемнике.
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