Мать отказалась от участницы Pussy Riot

Участница Pussy Riot Вероника Никульшина призналась, что после акции «Милиционер вступает в игру» на финале чемпионата мира по футболу от нее отказалась мать.

«Мама говорит, что больше не хочет иметь со мной дела. Но мы, хоть и в хороших отношениях, общаемся редко. Она написала, что погоня за мировой славой сведет меня в могилу», — призналась Никульшина в интервью «Медузе».

21-летняя Вероника рассказала также, что воспринимает происходящее с ней после перформанса в «Лужниках» как компьютерную игру.

«Я действительно не совсем как реальность воспринимаю то, что происходит вокруг меня начиная с воскресенья. И людей вокруг себя воспринимаю как актеров, все это как большой диснеевский замок. Это классно и невероятно кинематографично», — сказала девушка.