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Журналисты «присвоили» ветерану чужой орден
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Журналисты «присвоили» ветерану чужой орден 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пользователь под ником MihuilO обратил внимание на «присвоение» ветерану Великой Отечественной войны ордена, который вручался только полководцам. Об этом он рассказал на портале Pikabu.
В эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» транслировалось интервью с ветераном Марией Рохлиной. При этом на груди у женщины находился орден «Победа», который вручался только отличившимся полководцам.
Пользователь отметил, что такая ошибка в эфире доказывает некомпетентность и непрофессионализм журналистов. Другие посетители сайта предположили, что орден на самом деле может быть памятным знаком одной из ветеранских организаций, копирующим военную награду, и указали на то, что недопустимо было просить женщину его снять.
Орден «Победа» — высшая военная награда СССР, которая была учреждена в 1943 году для награждения особо отличившихся полководцев. Всего было изготовлено 22 ордена, три из которых никому не вручались. В числе награжденных оказались как советские генералы и маршалы, так и военачальники союзных армий. Последний кавалер ордена — бывший король Румынии Михай I — скончался в 2017 году.
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