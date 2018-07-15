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Умер Александр Чистотин
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Умер омбудсмен Хакасии Александр Чистотин 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Правительство Республики Хакасия
Умер омбудсмен Хакасии Александр Чистотин, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Ушёл из жизни Александр Ильич Чистотин — уполномоченный по правам человека в Республике Хакасия", — написала она в соцсети Instagram.
Москалькова отметила, что Чистотин был ярким, неординарным человеком, посвятившим себя защите прав и свобод граждан России. Как отметила омбудсмен, его отличали высокий профессионализм, огромная работоспособность, чувство справедливости и умение сострадать, открытость к диалогу и готовность прийти на помощь.
"Правозащитник, боевой офицер, кавалер двух Орденов Мужества, на всех своих поприщах он всю жизнь служил России и её людям. Кончина Александра Ильича — огромная, невосполнимая потеря для российского правозащитного движения, для близких, коллег, друзей, для его родной Хакасии", — добавила омбудсмен.
Москалькова выразила соболезнования родным и близким Чистотина.
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