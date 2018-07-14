Водку назвали достопримечательностью

В «Трезвой России» не считают водку национальной достопримечательностью

Глава Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил показать генсеку по туризму ООН Зурабу Пололикашвили туристический маршрут, который не будет связан с водкой, потому что считает, что России есть чем гордиться "и без граненого стакана".

Ранее генеральный секретарь Всемирной организации туризма при ООН (UNWTO) Зураб Пололикашвили заявил, что водка является важнейшей составляющей туристической привлекательности России, как, например, для Испании — вино.

"Проходящий в России чемпионат мира показал, что туристы и болельщики абсолютно спокойны к крепкому российскому алкоголю. Однако отдельные прозападные чиновники до сих пор пытаются смаковать тему "Россия — водка — балалайка — медведи". Водка — не культура, а субкультурное явление в нашей стране", — сказал РИА Новости Хамзаев.

Он отметил, что обладающей богатой культурой и традициями России "есть чем гордиться и что показывать туристам — без гранёного стакана".