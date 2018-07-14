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Сердюков женился на Васильевой
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Сердюков и Васильева поженились 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков и экс-глава Департамента имущественных отношений ведомства Евгения Васильева поженились. Новостью поделился Андрей Малахов в авторской колонке в издании «Стархит».
«Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева и бывший министр того же ведомства Анатолий Сердюков стали мужем и женой! И за их брак я переживаю больше. Дело в том, что во время интервью с Евгенией Васильевой в Молочном переулке (ее ногу украшал тогда электронный браслет) я забыл коричневый галстук от Тома Форда», — написал он, отметив, что обнаружив среди сумок Chanel мужской галстук, Сердюкову не стоит беспокоиться.
Васильева стала известна благодаря коррупционному скандалу в оборонном министерстве, ставшему причиной отставки Сердюкова. В 2015 году была приговорена к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество. Однако в счет срока было засчитано пребывание под домашним арестом с 23 ноября 2012 года по 8 мая 2015 года. Освободилась условно-досрочно.
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