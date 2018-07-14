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Кадыров оправдался за казнь чеченок
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Кадыров отозвался на новости о казни чеченок в Афганистане 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «уткой» сообщения о казни уроженок республики в Афганистане. Об этом он написал в субботу, 14 июля, в своем Telegram-канале.
«Конечно, никто не сомневается в том, что иблисовцы и талибы способны на зверства. Но в данном случае предпринята тысяча первая попытка создать таким образом видимость наличия в Афганистане неких "чеченских боевиков"», — написал он.
По словам Кадырова, источники, из которых следует, что в центральноазиатской республики были убиты именно уроженцы Чечни, весьма сомнительные. «В Афганистане по идеологическим соображениям чихнули, а у нас сразу же стали кашлять», — подчеркнул он.
Ранее в субботу агентство Khaama Press со ссылкой на свои источники сообщило, что талибы казнили в Афганистане боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Отмечалось, что они захватили, изнасиловали и убили трех женщин из Узбекистана и Чечни.
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