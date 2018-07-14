«Будут воровать в два раза больше». Свадьбу Сердюкова и Васильевой обсудили в Сети

«Вот она кульминация. Теперь воровать будут в два раза больше», — написал один из пользователей.

«Пара на миллион! Точнее на 800 миллионов», — написал другой.

«Бонни и Клайд, которых мы заслужили», — иронично заметил еще один интернет-пользователь.

Кто-то добавил, что украденные у государства деньги они «собирали на свадьбу», «а ведь могли бы вместе сидеть…».