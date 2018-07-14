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«Будут воровать в два раза больше»
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«Будут воровать в два раза больше»

«Будут воровать в два раза больше». Свадьбу Сердюкова и Васильевой обсудили в Сети 

Национальная Служба Новостей 17 часов назад
Фото: nsn.fm
Пользователей интернета возмутила новость о бракосочетании фигурантки дела «Оборонсервиса» Евгении Васильевой и экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. О свадьбе героев коррупционного скандала мимоходом упомянул в своей колонке в StarHit телеведущий Андрей Малахов.
«Вот она кульминация. Теперь воровать будут в два раза больше», — написал один из пользователей.
«Пара на миллион! Точнее на 800 миллионов», — написал другой.
«Бонни и Клайд, которых мы заслужили», — иронично заметил еще один интернет-пользователь.
Кто-то добавил, что украденные у государства деньги они «собирали на свадьбу», «а ведь могли бы вместе сидеть…».
Анатолию Сердюкову пришлось покинуть пост министра обороны из-за уголовного дела о крупных финансовых махинациях с участием «Оборонсервиса». Фигурантом уголовного дела стала Евгения Васильева, занимавшая пост главы департамента имущественных отношений Минобороны. Она получила пять лет в виде лишения свободы. Большую часть наказания Васильева отбыла под домашним арестом. В колонию ее поместили всего на месяц, а после выпустили по УДО.
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