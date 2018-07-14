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В Москве прошли похороны внука Брежнева
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В Москве прошли похороны внука Брежнева 

RT на русском 37 минут назад
Фото: РИА Новости
В Москве завершились похороны Андрея Брежнева — внука генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на друга скончавшегося Владимира Дмитриева.
«Прощание состоялось, народу было очень много», — сказал он.
Дмитриев подтвердил, что похороны прошли в Москве, но не стал уточнять, на каком именно кладбище.
Ранее друг Андрея Брежнева Сергей Менделеев в беседе с Nation News рассказал о внуке генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.
11 июля стало известно, что Андрей Брежнев умер от инфаркта в Крыму.
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