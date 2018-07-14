В Москве прошли похороны внука Брежнева 

В Москве завершились похороны Андрея Брежнева — внука генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на друга скончавшегося Владимира Дмитриева.
«Прощание состоялось, народу было очень много», — сказал он.
Дмитриев подтвердил, что похороны прошли в Москве, но не стал уточнять, на каком именно кладбище.
Ранее друг Андрея Брежнева Сергей Менделеев в беседе с Nation News рассказал о внуке генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.
11 июля стало известно, что Андрей Брежнев умер от инфаркта в Крыму.