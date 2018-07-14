В Москве прошли похороны внука Брежнева

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на друга скончавшегося Владимира Дмитриева.

«Прощание состоялось, народу было очень много», — сказал он.

Дмитриев подтвердил, что похороны прошли в Москве, но не стал уточнять, на каком именно кладбище.

Ранее друг Андрея Брежнева Сергей Менделеев в беседе с Nation News рассказал о внуке генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.