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Некрещеных младенцев разрешили отпевать
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РПЦ разрешила отпевать некрещеных младенцев 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) утвердил чин отпевания некрещеных младенцев, он станет обязательным для всех ее приходов, сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.
"Как вы знаете, раньше у Церкви не было возможности отпевать некрещеных младенцев. Бывает, что они рождаются на свет мертвыми, бывает, что в первые часы или дни скоропостижно умирают в силу разных обстоятельств, выходящих за рамки человеческих возможностей. Конечно, скорбящие родители приходят в храм и просят священников совершить хоть какой-то чин над умершими, ищут собственного утешения", — сказал священнослужитель.
По его словам, богословское понимание состояния души умершего младенца до конца не определено, существуют разные точки зрения касательно данного вопроса. "Но в любом случае отпевание в той форме, в которой оно относится к умершим в сознательном возрасте, связано в первую очередь с молитвой о прощении грехов. Это нельзя отнести к некрещеным младенцам, которые не могут обладать личными грехами", — уточнил пресс-секретарь первоиерарха Русской церкви.
Утвержденный Синодом чин отпевания, по его словам, призван помочь родителям, скорбящим в связи с ранней смертью своих детей, и станет "богослужением любви" по отношению к оставшимся в одиночестве.
Ранее РПЦ утвердила богослужебный чин утешения родных, чьи близкие совершили самоубийство.
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