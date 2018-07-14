РПЦ выступила с неожиданным заявлением

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Митрополит посоветовал не пить в бане и переименовать улицы 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: ТАСС
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион посоветовал не употреблять алкоголь в бане. С таким заявлением иерарх выступил в субботу, 14 июля, на телеканале «Россия 24», передает «Интерфакс».
«И в баню ходить можно в церковные праздники, и употреблять алкоголь, а вот делать и то, и другое одновременно не следует. Баня действует очищающе, а алкоголь действует в таком случае отравляюще», — предостерег он.
Также иерарх напомнил о необходимости переименования улиц, названных в честь лидеров и участников Октябрьской революции.
«Вот мы сейчас боремся с терроризмом, мы говорим о вреде терроризма, мы говорим о вреде террористической идеологии, а почему-то наши улицы, города, площади, области до сих пор носят имена тех террористов, которые пришли к власти при помощи немцев в 1917 году», — заметил Иларион и предложил «покончить с этим» в канун столетия расстрела царской семьи: переименовать Свердловскую область на Екатеринбургскую и поставить у храма Христа Спасителя в Москве памятник Николаю II.
В конце июня в Госдуму был внесен законопроект, освобождающий служителей культа от обязательной аттестации рабочих мест. Как пояснила руководитель юридической службы Московского патриархата игуменья Ксения (Чернега), оценка условий служения религиозного персонала не может регулироваться законодательством и осуществляться сторонними организациями.
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