Эксперт назвал причины нового роста доверия к власти

Причины коррекции общественного мнения очевидны. Это общий позитивный настрой, связанный, в том числе, с победами нашей сборной на чемпионате мира, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин , комментируя рост популярности российского руководства.

«Сам по себе высокий уровень организации турнира и массовый приезд иностранцев демонстрирует, что ни в какой изоляции мы не находимся, мир открыт для нас, а мы открыты для мира», — заявил генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«С президентом Путиным встречаются лидеры мировых держав, в ближайшее время состоится встреча с Трампом, что подчеркивает укрепление позиции России на внешнеполитической арене», — добавил Данилин.

«Что касается внутриполитических вопросов — здесь тоже есть позитивные изменения. Остановились и даже несколько снизились цены на бензин. Правительство продемонстрировало, что может контролировать ситуацию и стабилизировало ее. Кабмин также активно работает для разъяснения тонкостей реформы социального обеспечения. Разъяснительная работа идет по необходимости усовершенствования пенсионной системы. У населения уже прошел первый негатив, первая реакция отрицания — и сейчас включаются рациональные попытки осмысления происходящего. Это тоже сыграло на рост доверия к власти», — считает Данилин.

«Плюс сам по себе летний период — это позитив, погода хорошая, больших и серьезных аварий и техногенных проблем, тьфу-тьфу, не наблюдаем. Низкие цены на продукты питания позволяют лучше управлять семейным бюджетом. И все это вместе дает такой позитивный эффект», — заключил эксперт.

Как ранее в пятницу сообщала газета ВЗГЛЯД, ВЦИОМ опубликовал рейтинги доверия российским политикам. С начала июля наблюдается положительная коррекция оценок деятельности президента России, уровень одобрения деятельности скорректировался до 63,4%, правительства России и премьер-министра — до 38,0% и 31,2% соответственно.

При этом уровень негативной оценки работы президента и правительства снизился, сообщается на сайте ВЦИОМ. Наиболее заметное снижение отрицательных оценок зафиксировано в отношении правительства России — с 46,8 до 44,7%.