Ещё
Раскрыты итоги экспертизы останков царской семьи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыты итоги экспертизы останков царской семьи 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новые молекулярно-генетические экспертизы подтвердили подлинность обнаруженных под Екатеринбургом останков императора Николая II, членов его семьи и людей из их окружения. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ.
Исследователи пришли к выводу, что семь из 11 найденных останков соответствуют семейной группе — мать, отец, сын и четыре дочери.
Специалисты использовали генетические профили костных останков и образцы от потомков семьи Романовых, а также провели экспертизу, установившую биологическое родство императора Александра III и захороненного под Екатеринбургом мужчины.
В СК подчеркнули, что после двух повторных антропологических, автороведческой и историко-архивной экспертиз будет принято итоговое процессуальное решение по уголовному делу об убийстве царской семьи.
Дело, о котором идет речь, возбудили в 1993 году после обнаружения первых останков. Из-за смерти предполагаемых преступников расследование остановили, возобновив его в 2015 году. Ранее несколько экспертиз уже подтверждали подлинность останков, и члены царской семьи были перезахоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга.
Комментарии1  Ещё 46 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп разозлился на Путина из-за видео81
Глава Хорватии вступилась за Россию87
Лепс опозорился на свадьбе друга77
Песков рассказал о новом российском оружии95
«Педофил»: Маск разозлился на тайского дайвера63
Видео
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение