Раскрыты итоги экспертизы останков царской семьи 

Новые молекулярно-генетические экспертизы подтвердили подлинность обнаруженных под Екатеринбургом останков императора Николая II, членов его семьи и людей из их окружения. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ.
Исследователи пришли к выводу, что семь из 11 найденных останков соответствуют семейной группе — мать, отец, сын и четыре дочери.
Специалисты использовали генетические профили костных останков и образцы от потомков семьи Романовых, а также провели экспертизу, установившую биологическое родство императора Александра III и захороненного под Екатеринбургом мужчины.
В СК подчеркнули, что после двух повторных антропологических, автороведческой и историко-архивной экспертиз будет принято итоговое процессуальное решение по уголовному делу об убийстве царской семьи.
Дело, о котором идет речь, возбудили в 1993 году после обнаружения первых останков. Из-за смерти предполагаемых преступников расследование остановили, возобновив его в 2015 году. Ранее несколько экспертиз уже подтверждали подлинность останков, и члены царской семьи были перезахоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга.