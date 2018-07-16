Раскрыты итоги экспертизы останков царской семьи

Новые молекулярно-генетические экспертизы подтвердили подлинность обнаруженных под Екатеринбургом останков императора Николая II , членов его семьи и людей из их окружения. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ.

Исследователи пришли к выводу, что семь из 11 найденных останков соответствуют семейной группе — мать, отец, сын и четыре дочери.

Специалисты использовали генетические профили костных останков и образцы от потомков семьи Романовых, а также провели экспертизу, установившую биологическое родство императора Александра III и захороненного под Екатеринбургом мужчины.

В СК подчеркнули, что после двух повторных антропологических, автороведческой и историко-архивной экспертиз будет принято итоговое процессуальное решение по уголовному делу об убийстве царской семьи.