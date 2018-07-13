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Сформирован новый состав ОП Подмосковья
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Новый состав Общественной палаты сформирован в Подмосковье 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Новый состав Общественной палаты (ОП) сформировали в Подмосковье, срок полномочий действующего состава истекает в сентябре 2018 года, сообщила пресс-служба главного управления социальных коммуникаций Московской области.
"Аппарат Общественной палаты Московской области завершил процедуру формирования нового состава Общественной палаты Московской области", — говорится в сообщении.
По одной третьей нового состава Общественной палаты региона утвердили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и Московская областная дума. Оставшуюся часть утвердили новые члены Общественной палаты, уточнили в пресс-службе.
В итоге в новый состав ОП Подмосковья вошли 99 человек, пояснили в пресс-службе.
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