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Мединский получил литературную премию
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Мединский получил литературную премию 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Министр культуры Владимир Мединский, а также писатели Канта Ибрагимов и Юрий Лощиц стали лауреатами ежегодной литературной премии имени Валентина Пикуля.
Международная премия имени Пикуля учреждена в 2005 году. Она вручается авторам, которые сохраняют, развивают и обогащают традиции, заложенные писателем в отечественной исторической и героико-патриотической литературе. В этом году награду вручили в 14-й раз. Учредителями премии выступают Союз писателей России, ВМФ России, издательство «Вече», передает РИА «Новости».
Министр культуры удостоился награды за роман «Стена», посвященный событиям Смутного времени. Книга появилась в продаже в 2012 году и разошлась тиражом около 100 тыс. экземпляров. Канта Ибрагимов получил премию за роман-исследование «Академик Петр Захаров», Юрий Лощиц — за роман в серии ЖЗЛ «Дмитрий Донской» и другие исторические романы, продолжающие традиции Пикуля.
На торжественном мероприятии также присутствовала вдова великого писателя Антонина Пикуль. Всем лауреатам вручили специальный диплом и медаль.
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