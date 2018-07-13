Мединский получил литературную премию

Министр культуры Владимир Мединский , а также писатели Канта Ибрагимов и Юрий Лощиц стали лауреатами ежегодной литературной премии имени Валентина Пикуля

Международная премия имени Пикуля учреждена в 2005 году. Она вручается авторам, которые сохраняют, развивают и обогащают традиции, заложенные писателем в отечественной исторической и героико-патриотической литературе. В этом году награду вручили в 14-й раз. Учредителями премии выступают Союз писателей России , ВМФ России, издательство «Вече», передает РИА «Новости»

Министр культуры удостоился награды за роман «Стена», посвященный событиям Смутного времени. Книга появилась в продаже в 2012 году и разошлась тиражом около 100 тыс. экземпляров. Канта Ибрагимов получил премию за роман-исследование «Академик Петр Захаров », Юрий Лощиц — за роман в серии ЖЗЛ « Дмитрий Донской » и другие исторические романы, продолжающие традиции Пикуля.

На торжественном мероприятии также присутствовала вдова великого писателя Антонина Пикуль. Всем лауреатам вручили специальный диплом и медаль.