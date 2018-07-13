В Уголовном кодексе появятся новые статьи

Для Уголовного кодекса придумали новые статьи

Следователи подготовили законопроект, вводящий в Уголовный кодекс РФ две новые статьи о преступлениях, совершенных врачами. Об этом сообщает ТАСС.

СК и эксперты «Национальной медицинской палаты» предложили дополнить УК статьей 124.1 («Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)») и статьей 124.2 («Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи»).

Также они изложили в новой редакции статью 235 (незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности).

По словам авторов инициативы, новые статьи нужны, так как УК «не учитывает особенности профессиональной медицинской деятельности». Сейчас преступления врачей могут квалифицировать по нескольким статьям — об оказании небезопасных услуг, неоказании помощи больному и причинении смерти по неосторожности. Из-за этого перед следователем постоянно возникает «сложный выбор» между несколькими нормами закона.

В прошлом году следователям поступило 6050 сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками. По этим заявлениям в СК возбудили 1791 уголовное дело.

Одним из самых резонансных за последние годы стало дело врача-гематолога Елены Мисюриной. Суд в январе приговорил ее к двум годам тюрьмы, признав виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Она провела трепанобиопсиию пациенту, у которого было несколько сложных диагнозов. Через некоторое время после процедуры больной скончался.

Во время вскрытия патологоанатом обнаружил в области крестца след от трепанобиопсии и пришел к выводу, что пациент умер «от выраженного кровотечения из поврежденных сосудов малого таза». По мнению судмедэкспертов, врачи больницы, в которой лежал мужчина перед смертью, недооценили влияние процедуры и жалобы на боли в животе, не учли проявления кровотечения и не сделали УЗИ. Пациент мог выжить, если бы ему вовремя сделали операцию.

Мисюрина не признала себя виновной. Она настаивала, что выполняла процедуру правильно.

В Сети появилась петиция с требованием пересмотреть дело Мисюриной. Также в интернете запустили флешмоб в поддержку гематолога. Весной суд отменил ее приговор.