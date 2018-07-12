В Алуште и Феодосии оштрафовали владельцев пляжей

В Алуште и Феодосии оштрафовали нерадивых пользователей пляжей

Крымских предпринимателей оштрафовали за нарушения требований по организации пляжного отдыха, сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма Республики Крым

Два индивидуальных предпринимателя пока получили предупреждение, еще один был оштрафован на десять тысяч рублей.

Еще шесть административных протоколов представители администрации города Алушта составили в отношении пользователей маломерных судов. Их оштрафовали на общую сумму в 11,5 тысяч рублей за то, суда приблизились к акватории, отведенной для купания.

Отдел муниципального контроля администрации города Феодосия оштрафовал пользователей пляжей села Береговое на общую сумму 12 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники Роспотребнадзора проводят проверки соответствия требованиям санитарного законодательства пляжей на территории городского округа Феодосия.

В ближайшее время надзорные органы в координации с Министерством курортов и туризма Республики Крым проведут проверки работы пляжей, расположенных в городском округе Ялта, Сакском районе и других муниципальных образованиях Республики Крым.