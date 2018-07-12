Росмолодежи раскритиковали за «квест»

Совфед попросил заменить молодежный термин «квест» на патриотичный аналог

Члены комитета Совета Федерации по обороне и безопасности сочли некорректным называть молодежные мероприятия патриотическими, если для их определения используются иностранные термины; критике подвергся термин "квест", а претензии пришлось выслушать Федеральному агентству по делам молодежи (Росмолодежи), которому поставили в вину то, что первенство в изобретении игры принадлежит американцам, а не россиянам.

В четверг в Совете Федерации прошло заседание, посвященное реализации госпрограммы "Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы". Глава Росмолодежи Александр Бугаев начал свое выступление с рассказа о деятельности агентства, направлениях работы и проводимых мероприятиях, в том числе о квестах, организуемых для молодежи. Сенатор Таймураз Мамсуров попросил Бугаева уточнить, что означает слово "квест", а после заявил, что иностранный термин только вызывает непонимание и вопросы.

"Не называйте их всероссийскими, не называйте их патриотичными, если это квест. Если это квест, значит, это что-то не наше", — сказал Мамсуров.

Аналогичную точку зрения высказала и член Совета Федерации Ольга Ковитиди , по словам которой, "закладывая там иностранные термины, мы, тем самым, показываем свою определенную несостоятельность".

"Вот это слово "квест" — вы должны были выдумать и назвать его по-русски до того, как они придумали этот квест. И так, чтобы в Америке все играли в эту игру, которую придумали бы вы", — сказала она.

В ответ Бугаев пояснил, что формулировка была выбрана, в том числе, с учетом мнений самих молодых людей, хотя и добавил, что Росмолодежь постарается решить эту "дилемму".