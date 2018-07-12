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Росмолодежи раскритиковали за «квест»
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Совфед попросил заменить молодежный термин «квест» на патриотичный аналог 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: © Depositphotos / Vaicheslav
Члены комитета Совета Федерации по обороне и безопасности сочли некорректным называть молодежные мероприятия патриотическими, если для их определения используются иностранные термины; критике подвергся термин "квест", а претензии пришлось выслушать Федеральному агентству по делам молодежи (Росмолодежи), которому поставили в вину то, что первенство в изобретении игры принадлежит американцам, а не россиянам.
В четверг в Совете Федерации прошло заседание, посвященное реализации госпрограммы "Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы". Глава Росмолодежи Александр Бугаев начал свое выступление с рассказа о деятельности агентства, направлениях работы и проводимых мероприятиях, в том числе о квестах, организуемых для молодежи. Сенатор Таймураз Мамсуров попросил Бугаева уточнить, что означает слово "квест", а после заявил, что иностранный термин только вызывает непонимание и вопросы.
"Не называйте их всероссийскими, не называйте их патриотичными, если это квест. Если это квест, значит, это что-то не наше", — сказал Мамсуров.
Аналогичную точку зрения высказала и член Совета Федерации Ольга Ковитиди, по словам которой, "закладывая там иностранные термины, мы, тем самым, показываем свою определенную несостоятельность".
"Вот это слово "квест" — вы должны были выдумать и назвать его по-русски до того, как они придумали этот квест. И так, чтобы в Америке все играли в эту игру, которую придумали бы вы", — сказала она.
В ответ Бугаев пояснил, что формулировка была выбрана, в том числе, с учетом мнений самих молодых людей, хотя и добавил, что Росмолодежь постарается решить эту "дилемму".
"На следующем большом мероприятии, которые волонтеры ("Волонтеры Победы" — ред.) собирают, мы обратимся к самим ребятам с просьбой придумать названия, которые были бы понятным им и которые бы не носили в себе англоязычных названий", — сказал он.
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