Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения

Астролог Павел Глоба отверг возможность негативного влияния солнечного затмения на конкретные знаки зодиака.

Ранее СМИ со ссылкой на астрологов писали, что затмение, которое произойдет в пятницу, 13 июля, принесет неприятности Ракам, Козерогам, Львам и Водолеям.

«Это вранье и бред. Кто это сказал? Вообще все это зависит только от личного гороскопа, а утверждать, что какие-то конкретные знаки зодиака окажутся в зоне риска — дилетантский подход», — заявил Глоба изданию «Мир 24».

Глоба посоветовал всех жителям Земли завтра не предпринимать серьезных дел, избегать конфликтов, не провоцировать их и быть осторожными на дорогах, однако заметил, что это общие рекомендации.

«Ничего страшного в этом нет, поберечься никому не мешает, но говорить, что кому-то повезет, а кому-то нет — абсолютная профанация», — заключил астролог.