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Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения
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Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения 

Рамблер 3 часа назад
Фото: public domain
Астролог Павел Глоба отверг возможность негативного влияния солнечного затмения на конкретные знаки зодиака.
Ранее СМИ со ссылкой на астрологов писали, что затмение, которое произойдет в пятницу, 13 июля, принесет неприятности Ракам, Козерогам, Львам и Водолеям.
«Это вранье и бред. Кто это сказал? Вообще все это зависит только от личного гороскопа, а утверждать, что какие-то конкретные знаки зодиака окажутся в зоне риска — дилетантский подход», — заявил Глоба изданию «Мир 24».
Глоба посоветовал всех жителям Земли завтра не предпринимать серьезных дел, избегать конфликтов, не провоцировать их и быть осторожными на дорогах, однако заметил, что это общие рекомендации.
«Ничего страшного в этом нет, поберечься никому не мешает, но говорить, что кому-то повезет, а кому-то нет — абсолютная профанация», — заключил астролог.
Частичное солнечное затмение 13 июля произойдет в 6:02 мск. Однако увидеть его смогут только жители Тасмании и южной части материковой Австралии.
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