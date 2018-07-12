Музей-заповедник «Херсонес Таврический» благоустроили

В Крыму завершили реставрацию музея-заповедника «Херсонес Таврический»

Специалисты закончили реставрацию объектов в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в Крыму . Об этом сообщила директор музея Светлана Мельникова на пресс-конференции, которая прошла в четверг в Крыму.

Ранее сообщалось, что в музее-заповеднике "Херсонес Таврический ведутся работы по благоустройству территории и въезда в музей, созданию сцен для проведения концертов. Реставрация проходила с учетом требований ЮНЕСКО и археологических особенностей места.

"Реставрация закончена, и сейчас можно сказать, что это действительно очень значимое и серьезное событие в истории нашего музея", — сказала Мельникова.

Она отметила, что проектно-сметная документация была подготовлена еще в 2016 году, однако потребовалось время на согласование документов в Минкультуры , которое проходило с привлечением специалистов высокого уровня. По словам директора музея, окончательный проект был утвержден в 2017 году.

"Для того, чтобы реставрировать и сохранять объекты культурного наследия, необходимо иметь очень серьезную основу. А эта основа — научная проектно-сметная документация, и без нее какое-либо движение на пути сохранения памятника невозможно", — пояснила она.

Музей-заповедник "Херсонес Таврический" — крупное научно-исследовательское и музейное учреждение. В настоящее время территория музея-заповедника составляет 42 га, в нее входит, помимо главной экспозиции под открытым небом, крепость Чембало в Балаклаве и крепость Каламита в Инкермане, а также Хора — земельные наделы граждан Херсонеса, расположенные на Гераклейском полуострове. Херсонес входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.