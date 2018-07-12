Ещё
Музей-заповедник «Херсонес Таврический» благоустроили
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму завершили реставрацию музея-заповедника «Херсонес Таврический» 

ТАСС 9 часов назад
Фото: ТАСС
Специалисты закончили реставрацию объектов в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в Крыму. Об этом сообщила директор музея Светлана Мельникова на пресс-конференции, которая прошла в четверг в Крыму.
Ранее сообщалось, что в музее-заповеднике "Херсонес Таврический ведутся работы по благоустройству территории и въезда в музей, созданию сцен для проведения концертов. Реставрация проходила с учетом требований ЮНЕСКО и археологических особенностей места.
"Реставрация закончена, и сейчас можно сказать, что это действительно очень значимое и серьезное событие в истории нашего музея", — сказала Мельникова.
Она отметила, что проектно-сметная документация была подготовлена еще в 2016 году, однако потребовалось время на согласование документов в Минкультуры, которое проходило с привлечением специалистов высокого уровня. По словам директора музея, окончательный проект был утвержден в 2017 году.
"Для того, чтобы реставрировать и сохранять объекты культурного наследия, необходимо иметь очень серьезную основу. А эта основа — научная проектно-сметная документация, и без нее какое-либо движение на пути сохранения памятника невозможно", — пояснила она.
Музей-заповедник "Херсонес Таврический" — крупное научно-исследовательское и музейное учреждение. В настоящее время территория музея-заповедника составляет 42 га, в нее входит, помимо главной экспозиции под открытым небом, крепость Чембало в Балаклаве и крепость Каламита в Инкермане, а также Хора — земельные наделы граждан Херсонеса, расположенные на Гераклейском полуострове. Херсонес входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
ТАСС: последние новости
Роспотребнадзор отмечает снижение в Москве выбросов от автомобилей В Петербурге умер лауреат премии Коула математик Андрей Суслин В Калининграде туристы нашли "капсулу времени" с посланием потомкам
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками138
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС143
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня20
Умер Виктор Фетисов1
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение