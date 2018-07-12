«Бархатный путь» к Крымскому мосту почти завершен

«Бархатный путь» к Крымскому мосту завершен на 80%

Строители уложили более 80% верхнего строения пути железной дороги на Кубани, которая соединит Крымский мост с транспортной системой материковой России . Бесстыковый способ укладки рельс, который применяется при строительстве ж/д путей, называется «бархатным», поскольку обеспечивает комфорт пассажиров в пути.

Двухпутный подход со стороны Таманского полуострова строят из шпально-рельсовых плетей длиной до 800 метров. Его возводят бесстыковым способом, плети укладывают на подготовленную упругую поверхность (балластный слой из песка и щебня) и соединяют между собой, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

По словам начальника проектного управления ФКУ «Ространсмодернизация» Виталия Бешлиу, это так называемый бархатный путь из рельсовых плетей. «Чем длиннее рельсы, тем меньше стыков между ними, проходя по которым колеса составов характерно стучат», — сказал он, отметив, что по «бархатному пути» поезда ходят плавно и почти без шума. Кроме того, отметил Бешлиу, такая дорога надежнее, долговечнее и удобнее в эксплуатации.

Железнодорожная часть Крымского моста продолжает строиться, ее введут в эксплуатацию согласно графику — в 2019 году.