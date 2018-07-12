Ещё
«Бархатный путь» к Крымскому мосту почти завершен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Бархатный путь» к Крымскому мосту завершен на 80% 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Строители уложили более 80% верхнего строения пути железной дороги на Кубани, которая соединит Крымский мост с транспортной системой материковой России. Бесстыковый способ укладки рельс, который применяется при строительстве ж/д путей, называется «бархатным», поскольку обеспечивает комфорт пассажиров в пути.
Двухпутный подход со стороны Таманского полуострова строят из шпально-рельсовых плетей длиной до 800 метров. Его возводят бесстыковым способом, плети укладывают на подготовленную упругую поверхность (балластный слой из песка и щебня) и соединяют между собой, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
По словам начальника проектного управления ФКУ «Ространсмодернизация» Виталия Бешлиу, это так называемый бархатный путь из рельсовых плетей. «Чем длиннее рельсы, тем меньше стыков между ними, проходя по которым колеса составов характерно стучат», — сказал он, отметив, что по «бархатному пути» поезда ходят плавно и почти без шума. Кроме того, отметил Бешлиу, такая дорога надежнее, долговечнее и удобнее в эксплуатации.
Железнодорожная часть Крымского моста продолжает строиться, ее введут в эксплуатацию согласно графику — в 2019 году.
Напомним, 15 мая президент Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста — транспортного перехода через Керченский пролив, состоящего из двух расположенных рядом друг с другом мостов, железнодорожного и автомобильного. Это самый протяженный мост в Европе (19 километров).
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
На Сахалин могут проложить железную дорогу под водой В Совфеде раскритиковали Росмолодежь за использование слова «квест» Роспотребнадзор заявил об улучшении качества воздуха в Москве
Комментарии75
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС54
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии139
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом166
Путин нашел для Мутко новую работу47
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения24
Видео
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
03:36
В НАТО предсказали успех встречи Путина и Трампа
Политика В мире
12:24
Радикалы захватили границу с Таджикистаном
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение