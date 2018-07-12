Как россиян обманывают на сайтах знакомств

Life рассказал, как мошенники выманивают деньги у свободных россиян через сайты знакомств.

Не так давно суд в Ульяновске вернул в тюрьму Игоря Мазурика, который, отбывая предыдущее наказание, зарегистрировался на одном из сайтов знакомств под чужим именем и выманивал у женщин крупные суммы денег.

Тактика Мазурика состояла в том, чтобы, расположив женщину к себе, пригласить ее на свидание, на котором он заведомо не мог присутствовать. После этого зэк звонил ей и сообщал, что «по пути» был остановлен дорожными полицейскими и вступил с ними в «конфликт», для «решения» которого необходимы 15 тысяч рублей.

Получая эти деньги, заключенный просил перечислить ему еще 60 тысяч за разрешение конфликта, усугубившегося дракой в отделении, а затем еще 50 тысяч, так как 75-и оказалось недостаточно. В результате одна из жертв Мазурика лишилась 125 тысяч рублей, так и не дождалась его в ресторане и обратилась в полицию.

Другой мошенник, на этот раз из Марий Эл , и вовсе представлялся на сайтах знакомств Анной, входил в доверие к мужчинам, а затем просил одолжить «нуждающейся девушке» семь тысяч и пропадал. Мошенник был пойман и осужден на полтора года тюрьмы.

Впрочем, обманывают на сайтах знакомств не только мнимые, но и настоящие женщины. Уроженка Удмуртии выманила у нового знакомого 91 тысячу рублей и была осуждена на 200 часов исправительных работ.