Врачи отказались помочь ветерану из-за статистики 

Врачи скорой помощи из Нового Уренгоя отказались госпитализировать 92-летнего ветерана, чтобы не портить статистику, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
Ранее местные СМИ писали, что сотрудники Новоуренгойской станции скорой помощи отказались доставить в больницу ветерана Великой Отечественной войны.
Прокуратура инициировала проверку этих сообщений. После ее окончания выяснилось, что медики приняли такое решение, чтобы показатель «Смертность в присутствии бригады СМП» в их ведомственной статистической отчетности не вырос.
Другим результатом прокурорской проверки стало признание отказа в госпитализации ветерана незаконным. Кроме того, старший врач станции был подвергнут дисциплинарному наказанию, а прибывшие на вызов пенсионера фельдшеры были уволены по собственному желанию.
Также прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа потребовала от директора департамента здравоохранения ЯНАО оценить действия исполняющего обязанности главного врача станции скорой помощи, с которым отказ был согласован, и «решить вопрос» о его ответственности.