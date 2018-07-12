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Врачи отказались помочь ветерану из-за статистики
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Врачи отказались помочь ветерану из-за статистики 

Рамблер 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Врачи скорой помощи из Нового Уренгоя отказались госпитализировать 92-летнего ветерана, чтобы не портить статистику, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
Ранее местные СМИ писали, что сотрудники Новоуренгойской станции скорой помощи отказались доставить в больницу ветерана Великой Отечественной войны.
Прокуратура инициировала проверку этих сообщений. После ее окончания выяснилось, что медики приняли такое решение, чтобы показатель «Смертность в присутствии бригады СМП» в их ведомственной статистической отчетности не вырос.
Другим результатом прокурорской проверки стало признание отказа в госпитализации ветерана незаконным. Кроме того, старший врач станции был подвергнут дисциплинарному наказанию, а прибывшие на вызов пенсионера фельдшеры были уволены по собственному желанию.
Также прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа потребовала от директора департамента здравоохранения ЯНАО оценить действия исполняющего обязанности главного врача станции скорой помощи, с которым отказ был согласован, и «решить вопрос» о его ответственности.
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