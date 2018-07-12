Врачи отказались помочь ветерану из-за статистики

Врачи скорой помощи из Нового Уренгоя отказались госпитализировать 92-летнего ветерана, чтобы не портить статистику, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

Ранее местные СМИ писали, что сотрудники Новоуренгойской станции скорой помощи отказались доставить в больницу ветерана Великой Отечественной войны.

Прокуратура инициировала проверку этих сообщений. После ее окончания выяснилось, что медики приняли такое решение, чтобы показатель «Смертность в присутствии бригады СМП» в их ведомственной статистической отчетности не вырос.

Другим результатом прокурорской проверки стало признание отказа в госпитализации ветерана незаконным. Кроме того, старший врач станции был подвергнут дисциплинарному наказанию, а прибывшие на вызов пенсионера фельдшеры были уволены по собственному желанию.