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Ростуризм: «все включено» придумали в СССР
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Ростуризм: «все включено» придумали в СССР 

Рамблер 5 часов назад
Фото: ТАСС
Отдых в СССР является прообразом зарубежной системы «все включено», заявил RT глава Федерального агентства по туризму.
По словам Олега Сафонова, в 1920-х годах в Советском Союзе появился особый санаторно-курортный формат отдыха.
«Лучшие традиции которого сохраняются и развиваются в России», — отметил он.
Именно формат, в котором с 20-х отдыхали граждане СССР, глава Ростуризма считает «прообразом» системы All inclusive. Кроме того, Сафонов напомнил, что система «все включено» начала широко внедряться на Западе лишь после развала Советского Союза в 1990-х, а направлена была главным образом на туристов из его бывших республик.
Также руководитель Федерального агентства по туризму рассказал, что большинство российских отелей, которые используют систему «все включено», находятся в Краснодарском крае, 32, а в Крыму таковых около 20.
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