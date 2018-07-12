Ростуризм: «все включено» придумали в СССР

Отдых в СССР является прообразом зарубежной системы «все включено», заявил RT глава Федерального агентства по туризму

По словам Олега Сафонова, в 1920-х годах в Советском Союзе появился особый санаторно-курортный формат отдыха.

«Лучшие традиции которого сохраняются и развиваются в России», — отметил он.

Именно формат, в котором с 20-х отдыхали граждане СССР, глава Ростуризма считает «прообразом» системы All inclusive. Кроме того, Сафонов напомнил, что система «все включено» начала широко внедряться на Западе лишь после развала Советского Союза в 1990-х, а направлена была главным образом на туристов из его бывших республик.