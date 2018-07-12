Названы неожиданные свойства неравенства в РФ

Названы неожиданные свойства экономического неравенства в России

Большая часть неравенства в России сконцентрирована внутри регионов, что связано с территорией страны. Большее число бедных живет в самых богатых регионах РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад Всемирного банка.

Согласно докладу, межрегиональное неравенство сокращается неудовлетворительно медленно, и процессы, способствующие этому, постепенно исчерпываются.

Доклад «Преодоление пространственного неравенства: как снова собрать советский пазл в условиях рыночной экономики» был опубликован Всемирным банком в июле 2018 года, работу над ним возглавил ведущий экономист по России Апурва Санги.

«Свыше 90 процентов неравенства носит внутрирегиональный характер, что согласуется с выводом о том, что внутрирегиональное неравенство, как правило, выше, чем межрегиональное. Но этот показатель в России заметно вырос по сравнению с прошлым десятилетием», — заявил Санги по итогам исследования.

12 июля также стало известно, что Всемирный банк подсчитал ущерб глобальной экономики от необразованных женщин. Согласно докладу, более 130 миллионов девочек не посещают школу, в связи с чем глобальная экономика теряет до 30 триллионов долларов в год.