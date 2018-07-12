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Северный завоз в Якутии идет с опережением графика
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Северный завоз в Якутии идет с опережением графика 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: РИА Новости / Игорь Агеенко
Северный завоз в Якутии идет с опережением графика, цитирует заявление врио главы региона Айсен Николаев пресс-служба главы и правительства республики.
Навигационная доставка грузов в северные районы Якутии идет с опережением графика. По данным госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона, при плане 1118,3 тысячи тонн жизнеобеспечивающих грузов фактически доставлено 469 тысяч тонн грузов или 42% от плана.
Николаев отметил, что в августе должны направить грузы в арктические районы по рекам Колыма, Индигирка, Яна.
"Северный завоз в Якутии идет по графику, даже с опережением. На малые реки мы уже грузы доставили, сейчас уже заканчивается второй тур навигации. Работа для нас привычная. Мы надеемся, что все пройдет по графику без форс-мажорных обстоятельств", — сказал он.
Ежегодно в Якутии проводится комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России основными жизненно важными товарами (прежде всего, продовольствием и нефтепродуктами) в преддверии зимнего сезона, добавила пресс-служба.
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