Северный завоз в Якутии идет с опережением графика

Северный завоз в Якутии идет с опережением графика, цитирует заявление врио главы региона Айсен Николаев пресс-служба главы и правительства республики.

Навигационная доставка грузов в северные районы Якутии идет с опережением графика. По данным госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона, при плане 1118,3 тысячи тонн жизнеобеспечивающих грузов фактически доставлено 469 тысяч тонн грузов или 42% от плана.

Николаев отметил, что в августе должны направить грузы в арктические районы по рекам Колыма, Индигирка, Яна.

"Северный завоз в Якутии идет по графику, даже с опережением. На малые реки мы уже грузы доставили, сейчас уже заканчивается второй тур навигации. Работа для нас привычная. Мы надеемся, что все пройдет по графику без форс-мажорных обстоятельств", — сказал он.