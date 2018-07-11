На дне Черного моря в геленджикской бухте открыли музей

Геленджике , на дне Черного моря открыли музей. Экскурсоводами в нем выступают профессиональные дайверы, сообщает сайт телеканала «Культура».

Несколько лет они проводили подводные исследования в бухте Геленджика. Собирали экспонаты и перемещали их ближе к берегу. Сейчас в музее можно увидеть старинные якоря, обломки гидросамолета и дот береговой охраны времен Великой Отечественной войны. Экскурсия длится около получаса. Музей расположен на пятиметровой глубине.