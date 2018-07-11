В Геленджике, на дне Черного моря открыли музей. Экскурсоводами в нем выступают профессиональные дайверы, сообщает сайт телеканала «Культура».
Несколько лет они проводили подводные исследования в бухте Геленджика. Собирали экспонаты и перемещали их ближе к берегу. Сейчас в музее можно увидеть старинные якоря, обломки гидросамолета и дот береговой охраны времен Великой Отечественной войны. Экскурсия длится около получаса. Музей расположен на пятиметровой глубине.
«Изюминка этого подводного музея в том, что его можно смотреть не только вместе с квалифицированным дайв-гидом, но и просто с маской, с трубкой, с ластами. Проплывать сверху и рассматривать объекты», — говорит руководитель отдела краевой научно-исследовательской организации «Подвиг» Валерий Егоров.