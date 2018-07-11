В Калининграде нашли капсулу времени

В Калининграде туристы нашли капсулу с посланием потомкам

Туристы, прогуливающиеся у Кафедрального собора в Калининграде , обнаружили капсулу с посланием потомкам, которое 24 года назад написали промышленные альпинисты, устанавливающие шпиль на башне собора, рассказали журналистам в пресс-службе учреждения.

"Иногда сюрпризы падают прямо с неба. Сегодня утром Кафедральный собор получил послание из прошлого: под ноги туристам, мирно прогуливавшимся по острову Канта, приземлилась памятная капсула с письмом от калининградских альпинистов, устанавливавших шпиль на башне собора. На крыше собора обитает множество птиц семейства соколиных. По счастливой случайности одна из них задела крылом капсулу, находившуюся на крыше башни, и памятное послание спустя 24 года отправилось к потомкам", — рассказали в пресс-службе.

Выяснилось, что в капсуле находился заламинированный текст на русском и немецком языках: "Монтажные работы по установке шпиля главной башни Кафедрального собора выполнили альпинисты Калининграда: Костромин Валерий, Чернов Сергей , Серенков Дмитрий, Алексеев Игорь . Июль 1994". Также в капсуле оказались обрывки старой газеты, советские банкноты и несколько монет начала 1990-х годов.

Капсулу с содержимым передали в Музей Иммануила Канта здесь же в соборе, и в ближайшее время документы станут частью постоянной экспозиции музея. Как рассказали в пресс-службе собора, эта капсула — первая найденная и самая ранняя из трех имеющихся. Вторая памятная капсула была заложена в заалтарном пространстве, когда восстанавливалась эпитафия Богуславу Радзивиллу и его супруге Анне Марии, а третью капсулу установили калининградские рабочие при монтаже Большого органа Кафедрального собора.