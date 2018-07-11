Ещё
В Калининграде нашли капсулу времени
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калининграде туристы нашли капсулу с посланием потомкам 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
Туристы, прогуливающиеся у Кафедрального собора в Калининграде, обнаружили капсулу с посланием потомкам, которое 24 года назад написали промышленные альпинисты, устанавливающие шпиль на башне собора, рассказали журналистам в пресс-службе учреждения.
"Иногда сюрпризы падают прямо с неба. Сегодня утром Кафедральный собор получил послание из прошлого: под ноги туристам, мирно прогуливавшимся по острову Канта, приземлилась памятная капсула с письмом от калининградских альпинистов, устанавливавших шпиль на башне собора. На крыше собора обитает множество птиц семейства соколиных. По счастливой случайности одна из них задела крылом капсулу, находившуюся на крыше башни, и памятное послание спустя 24 года отправилось к потомкам", — рассказали в пресс-службе.
Выяснилось, что в капсуле находился заламинированный текст на русском и немецком языках: "Монтажные работы по установке шпиля главной башни Кафедрального собора выполнили альпинисты Калининграда: Костромин Валерий, Чернов Сергей, Серенков Дмитрий, Алексеев Игорь. Июль 1994". Также в капсуле оказались обрывки старой газеты, советские банкноты и несколько монет начала 1990-х годов.
Капсулу с содержимым передали в Музей Иммануила Канта здесь же в соборе, и в ближайшее время документы станут частью постоянной экспозиции музея. Как рассказали в пресс-службе собора, эта капсула — первая найденная и самая ранняя из трех имеющихся. Вторая памятная капсула была заложена в заалтарном пространстве, когда восстанавливалась эпитафия Богуславу Радзивиллу и его супруге Анне Марии, а третью капсулу установили калининградские рабочие при монтаже Большого органа Кафедрального собора.
Кафедральный собор был построен в XIV веке. Во время Второй мировой войны был сильно разрушен, его восстановление началось в 1992 году. В 2002 году архитектурный облик собора был зарегистрирован как товарный знак. У стен Кафедрального собора находится пантеон немецкого философа Иммануила Канта. Службы в соборе не проводятся, здание используется для размещения музейных экспозиций и проведения концертов, в том числе с использованием двух органов, образующих самый крупный органный комплекс в России.
Последние новости
"Тема закрыта". Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Крыме "ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО Водитель Audi проехал по Подмосковью со скоростью истребителя Су-15
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками138
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС143
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня20
Умер Виктор Фетисов1
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение