Россияне скинулись на пенсию ветерану Великой Отечественной

Жители поселка Шолоховский Ростовской области собрали «народную пенсию» для 95-летней ветерана Великой Отечественной Раисы Шувар, которая бежала от войны на Донбассе и уже несколько лет живет практически на улице. Об этом 161.ru рассказала сама женщина.

По словам Шувар, посельчане постоянно помогают ей с продуктами, а недавно собрали и принесли восемь тысяч рублей. Шолоховцы обещали помогать ей материально, пока она не начнет получать официальную российскую пенсию.

«Сейчас ходим по кабинетам и пытаемся оформить разрешение на временное проживание. Потом будем подавать на гражданство, чтобы была законная пенсия», — добавила она.