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Россияне скинулись на пенсию ветерану
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Россияне скинулись на пенсию ветерану Великой Отечественной 

Lenta.ru 11 июля 2018
Фото: LIFE | Новости / YouTube
Жители поселка Шолоховский в Ростовской области собрали «народную пенсию» для 95-летней ветерана Великой Отечественной Раисы Шувар, которая бежала от войны на Донбассе и уже несколько лет живет практически на улице. Об этом 161.ru рассказала сама женщина.
По словам Шувар, посельчане постоянно помогают ей с продуктами, а недавно собрали и принесли восемь тысяч рублей. Шолоховцы обещали помогать ей материально, пока она не начнет получать официальную российскую пенсию.
«Сейчас ходим по кабинетам и пытаемся оформить разрешение на временное проживание. Потом будем подавать на гражданство, чтобы была законная пенсия», — добавила она.
Раиса Шувар родилась в России, но потом с мужем переехала на Украину и поменяла гражданство. В Ростовскую область из Луганска она вернулась четыре года назад после того, как на юго-востоке Украины начался военный конфликт. Она рассказывала «Огоньку», что сначала жила здесь в гараже, в лагере беженцев, а потом поселилась в приюте «Матронин дом» в поселке Шолоховский. Все это время женщина находится на территории страны в статусе беженца, но до сих пор не может получить российское гражданство, без которого невозможно претендовать на пенсию. Из Украины выплаты ей больше не поступают. Вместе с Шувар в аналогичной ситуации оказалась еще одна украинская ветеран-беженец Елена Тимофеева, которая живет в том же приюте.
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