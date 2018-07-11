Пока вы спали: В Европе нашли русского шпиона

Пока вы спали: Русский шпион в Европарламенте

«Ядерную сделку» России и Украины назвали фейком

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик опроверг заинтересованность возглавляемого им ведомства в развитии отношений с российской госкорпорацией «Росатом» . Украинский чиновник заявил местной «Экономической правде», что письмо, опубликованное ею же накануне, является «фейком», и он не предлагал «Росатому» развивать двусторонние отношения.

«Русского шпиона» в Европарламенте судят в Венгрии

Закрытый суд по делу «русского шпиона» в Европарламенте Белы Ковача стартовал в Венгрии, сообщает местный портал Index. Евродепутата подозревают в «контактах» с разведкой России с 2010 года, снабжении ее сведениями о будущем отношений Москвы Брюсселя , энергетических переговорах в Европе, отмене визового режима с Россией и о ряде других вопросов.

«Моя совесть чиста», — заявил Ковач журналистам во время перерыва в заседании.

Украина создаст «созвездие спутников»

В течение ближайших 10 лет Украина намерена создать «созвездие» спутников дистанционного зондирования Земли. Об этом, как сообщает местное информагентство УНН, заявил глава Государственного космического агентства Украины. По словам Павла Дегтяренко, пятилетняя космическая программа подразумевает, что спутники начнут запускаться с 2020 года, в течение 7-8 лет создав «эффективное и работоспособное» созвездие.

«Неправильное» спасение детей расстроило Илона Маска

Илон Маск, создавший мини-субмарину ради спасения тайских детей из затопленной пещеры, остался недоволен тем, что она не была использована. По информации Guardian, американский бизнесмен и изобретатель намерен добиться проверки действий руководителя спасательной операции, который счел детище Маска непригодным для ее условий. По мнению предпринимателя, спасатель не столь компетентен, чтобы оценивать пригодность или непригодность его субмарины.

США наказали «несправедливый» Китай