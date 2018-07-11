Названы секреты успешного путешествия

Эксперты индустрии путешествий составили список советов, которые помогут туристам сделать перелет и пребывание в аэропорту комфортным, а также избежать неприятных последствий. Об этом сообщает Fox News.

Во-первых, они порекомендовали брать еду в самолет из дома, а также всегда класть в ручную кладь пустую бутылку для воды, которую пассажиры смогут наполнить после досмотра. Дело в том, что многие авиакомпании берут дополнительную плату за обеды и напитки, и это поможет сэкономить деньги.

Во-вторых, специалисты посоветовали складывать все самые необходимые вещи в ручную кладь и по возможности брать с собой только ее, так как таким образом туристы избегают лишних ожиданий и риска потерять багаж во время пересадок.

Если кто-то собрался в поездку с детьми, опытные путешественники предложили заранее объяснить ребенку, как вести себя в аэропорту и самолете. Также они заметили, что во многих аэропортах есть специальные игровые площадки для детей, где они могут провести время до посадки.

В завершение эксперты посоветовали всегда ожидать вылета в зонах, где меньше всего людей, даже если они находятся далеко от выхода на посадку. Так туристы всегда смогут найти свободную розетку, чтобы зарядить гаджеты, если вылет задержат.

В июле специалисты назвали несколько причин, из-за которых путешественники во время отпуска чувствуют себя более усталыми, чем если бы они находились в обычной рабочей среде. Среди них оказались алкоголь, «досуговая болезнь», а также способность мозга включать бдительный режим, когда человек засыпает на новом месте.