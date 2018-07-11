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Из дела «дятловцев» исчезли важные улики
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Из дела «дятловцев» исчезли важные улики 

Рамблер 1 час назад
Фото: public domain
Из уголовного дела о гибели туристов на перевале Дятлова исчезли важные документы, заявил в своем блоге на платформе «Конт» «дятловед» Валентин Дегтерев.
По его словам, в деле «дятловцев» больше не найти радиограмм, то есть переданных по радио сообщений. Кроме того, их невозможно обнаружить на форумах.
«Люди, их изучающие, также засекретили их», — уверен исследователь-любитель.
Дегтерев полагает, что другие «дятловеды» засекретили оказавшиеся «скандальными и неоднозначными» радиограммы, так как не сумели объяснить их появление.
Тем не менее Дегтереву известно, что именно «прячут» его коллеги. Так, в одной из радиограмм речь идет о ножнах от 18-сантиметрового кинжала и женской кофте, лишенной рукавов именно ножом.
В другой радиограмме сказано, что экипаж вертолета, который должен был эвакуировать трупы «дятловцев» с перевала, отказывался это делать до тех пор, пока тела не будут положены в цинковые гробы.
Из еще одного радиосообщения становится известно, что тела погибших туристов могли похоронить прямо на перевале Дятлова, однако привлеченный патологоанатом отказался делать вскрытие на высоте более тысячи метров над уровнем моря.
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