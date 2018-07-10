Названа вероятная сумма компенсации клиентам «Натали Турс»

У «Натали Турс» на компенсации есть по 15 тысяч рублей на человека?

Те же, кому пришлось самим платить за отели, уже находясь на отдыхе, и чьи оплаченные туры были аннулированы, пытаются вернуть деньги. Что сейчас происходит с клиентами «Натали Турс»?

Все туристы чартерных рейсов туроператора «Натали Турс» — около 500 человек — вернулись в Россию. За границей остаются порядка трех тысяч клиентов туроператора, у которых есть обратные билеты на регулярные рейсы. Те же, кому пришлось самим платить за отели, уже находясь на отдыхе, и те, чьи оплаченные туры были аннулированы, пытаются вернуть деньги.

Москвичка Леся в выходные вернулась из Турции. Ей пришлось на месте оплатить отель — 2700 долларов. В противном случае ее с тремя детьми выселяли на улицу. Теперь она вместе с турагентом составила заявление в «Натали Турс» с требованием вернуть деньги. Но сделать это оказалось непросто.

Леся, москвичка

«Сотрудник турагентства отправил пакет документов в компанию «Натали Турс», делает она все это официально, и в течение 10 дней их должны рассматривать. Но наш пакет документов они вернули обратно, и мы переделывали его снова. Какое-то слово в договоре не подходит, они проверяют еще раз все эти выплаты, чек мой, который я привезла из Турции, их не очень устроил. В общем, я еще раз им сделала его копию. Как турагентство говорит, они придираются, потому что все чисто, все белое, иначе мы бы там и не жили, естественно, просто пинают туда-сюда»

Другая москвичка, которая хотела отдохнуть на Мальдивах, так и не успела вылететь. За тур она заплатила 280 тысяч рублей. Отпуск Анастасия решила все же не отменять. Прежний тур аннулировала и купила новый. Естественно, уже у другого туроператора.

Анастасия, москвичка

«Я заходила в турагентство, писала там заявление, но поняла, что там никто не хочет этим заниматься. И вот в «Натали Турс» я сегодня съездила, написали заявление на возврат. В итоге мы купили уже тур и аннулировали все. Мне дали копии заявления и там написали, что документ принят на возврат. Сказали, должны вроде вернуть деньги. Не знаю, почему-то многие люди пишут, что им не возвращают».

Как вариант, в «Натали Турс» предлагают выбрать «гарантийные обязательства», в соответствии с которыми они смогут отдохнуть на ту же сумму, начиная с 1 апреля будущего года. Но, правда, в предоставляемые гарантии мало кто верит.

Еще вариант — оплатить отель повторно, использовав уже имеющиеся билеты. Но тогда получится, что туроператор выполнил свои обязательства, хоть и частично. И тогда в суде будет трудно доказать, что это не так, предупреждает Олег, который собирался в Лондон.

Олег, москвич

«Разговаривал с юристом, он ответил, что в случае принятия такого выбора в судебном порядке будет сложно что либо доказать, так как услуга была предоставлена. То есть туроператор забронировал билеты, вы поехали. И разделить суммы, что за что, это уже будет долгий судебный процесс, нежели, когда полностью туроператор не выполнил обязательств».

Некоторые говорят, что нужно сразу идти в суд, тогда можно будет быстрее добиться возврата денег. Но заявление там могут и не принять в производство, говорит юрист Общества защиты прав потребителей Сергей Емельянов.

Сергей Емельянов, юрист Общества защиты прав потребителей

«Поскольку у нас Роспотребнадзор сделал обязательным обращение к исполнителю, в данном случае, к тому, кто оказывает услуги, поэтому обращение к туроператору с требованием вернуть деньги, при отсутствии удовлетворения этого требования —обращение в суд и все. Обычный механизм, какой прописан в законе».

Остается главный вопрос — откуда «Натали Турс» возьмет деньги, чтобы расплатиться? Компания аннулировала около 10 тысяч туров с вылетом до 1 октября на 900 млн рублей. При этом финансовая ответственность «Натали Турс» застрахована на 150 млн рублей, то есть всего по 15 тысяч рублей на человека.