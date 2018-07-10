За кокошник начали предлагать скидки

«Инвитро» предложила пациентам в кокошниках получить скидку на услуги компании.

На странице «Инвитро» в соцсетях появилось предложение для болельщиков Москвы Московской области : всем пациентам, пришедших в кокошниках, обещана скидка 50% на лабораторные исследования, функциональную диагностику и услуги врачей.

«Инвитро» — крупнейшая частная медицинская компания в России . Основное направление компании — проведение лабораторных анализов.

Кокошник стал символом русских болельщиков во время чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Так, «трио в кокошниках» с хотдогами на трибунах во время матча Россия-Испания стали мемом в Сети.