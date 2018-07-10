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За кокошник начали предлагать скидки
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За кокошник начали предлагать скидки 

Рамблер 2 часа назад
Фото: кадр из трансляции матча Россия-Испания
«Инвитро» предложила пациентам в кокошниках получить скидку на услуги компании.
На странице «Инвитро» в соцсетях появилось предложение для болельщиков Москвы и Московской области: всем пациентам, пришедших в кокошниках, обещана скидка 50% на лабораторные исследования, функциональную диагностику и услуги врачей.
«Инвитро» — крупнейшая частная медицинская компания в России. Основное направление компании — проведение лабораторных анализов.
Кокошник стал символом русских болельщиков во время чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Так, «трио в кокошниках» с хотдогами на трибунах во время матча Россия-Испания стали мемом в Сети.
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