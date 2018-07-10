Россияне больше всего тратятся на сигареты

Самой продаваемой категорией товаров массового спроса (FMCG) в 2017 г. стали сигареты, сообщила табачная компания Japan Tobacco International (JTI) со ссылкой на данные аналитической компании Nielsen. Доля сигарет составила 14,4% в денежном выражении.

Ритейл-аудит Nielsen проводит в городах и поселках с населением свыше 10 000 человек на основе данных продаж магазинов как современной, так и традиционной торговли (ларьки, рынки, павильоны и пр.), сообщил представитель аналитической компании. В аудите не учитывается свежая продукция (овощи и фрукты), хлеб, а также развесное мясо.

Цены на табак растут быстрее, чем на другие товары массового спроса, продолжает представитель Nielsen, поэтому производителям сигарет даже в условиях снижения продаж удается в денежном выражении уверенно расти.

По данным «Infoline-аналитики», за 2017 г. продажи сигарет в штуках в магазинах упали на 7,5%.

Согласно исследованию Nielsen, на долю JTI пришлось 5% продаж потребительских товаров исследуемых категорий.

«Сигареты — не только главный драйвер денежных поступлений в розничной торговле, но и второй по величине источник доходов бюджета после нефтегазовой отрасли», — цитирует своего генерального менеджера Дина Гилфиллана «JTI Россия»: 61% от стоимости пачки сигарет составляют акцизы и НДС.

В пятерку крупнейших по обороту категорий товаров вошли, помимо сигарет, пиво (8,7%), водка (6,3%), пастеризованное молоко (2,5%) и растворимый кофе (2,2%), говорится в сообщении. В тройку крупнейших FMCG-компаний также вошли PepsiCo и Philip Morris International (PMI). Представитель Nielsen отказался раскрывать их доли.

Согласно презентации одного из участников на конференции «Неделя российского ритейла», доля Pepsico сократилась на 0,1 процентных пункта до 4,7%, а доля PMI выросла на 0,1 процентных пункта до 4,2%. Представитель Pepsico отказался комментировать эти цифры, PMI не ответил на запрос.

Согласно данным Росстата, весь оборот розничной торговли составил 29,8 трлн руб.