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Умер Андрей Суслин
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В Петербурге умер известный математик Андрей Суслин 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Математик Андрей Суслин, специализировавшийся на алгебре и алгебраической геометрии, скончался во вторник в Санкт-Петербурге на 68-м году жизни, сообщил его племянник Федор Петров.
"Сегодня в Петербурге скончался великий математик и прекрасный человек мой дядя Андрей Александрович Суслин", — написал он на своей странице в Facebook.
О причинах смерти ученого и дате прощания с ним пока не сообщается.
Суслин родился 27 декабря 1950 года в Ленинграде. В 1972 году окончил математико-механический факультет Ленинградского государственного университета (сейчас Петербургский университет).
"Андрей Александрович до сих пор является моим неформальным учителем. С моей (да и не только) точки зрения это просто великий математик, вклад которого в современную математику очень значителен", — приводятся на сайте факультета слова члена-корреспондента РАН, специалиста по алгебре и алгебраической геометрии Ивана Панина.
Суслин, который стал доктором физико-математических наук в 1977 году, работал в ЛГУ, а также в ленинградском отделении математического института Стеклова АН СССР, где в настоящее время, согласно сайту института, работает его племянник. С 1994 Суслин был профессором Северо-Западного университета в Эванстоне (США).
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