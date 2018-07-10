СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках

СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму за репосты подростках

Сотрудники ведомства пришли к выводу, что раз подобные преступления совершаются в основном людьми в возрасте от 14 до 22 лет, то для профилактики можно прибегнуть к анимации.

«Помните, прежде чем публично высмеять что-то, написать, лайкнуть или сделать репост, следует задуматься не оскорбляет ли картинка, видео— или аудиофайл чьих-либо чувств», — предупреждает закадровый голос.

В конце ролика его главный герой — 16-летний парень по имени Илья, попавший за решетку из-за того, что «хотел казаться смелым и независимым», лежит стриженный наголо в камере и с улыбкой осознает, что «люди любой расы и национальности имеют право на жизнь, доброе к себе отношение и уважение, ведь человечество — это содружество разных культур, каждая из которых интересна и духовно богата».