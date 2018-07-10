Ещё
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму за репосты подростках 

Lenta.ru 1 час назад
Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Алтайскому краю во вторник, 10 июля, опубликовало на своем сайте мультфильм о том, как сесть в тюрьму за репосты и комментарии в интернете.
Сотрудники ведомства пришли к выводу, что раз подобные преступления совершаются в основном людьми в возрасте от 14 до 22 лет, то для профилактики можно прибегнуть к анимации.
«Помните, прежде чем публично высмеять что-то, написать, лайкнуть или сделать репост, следует задуматься не оскорбляет ли картинка, видео— или аудиофайл чьих-либо чувств», — предупреждает закадровый голос.
В конце ролика его главный герой — 16-летний парень по имени Илья, попавший за решетку из-за того, что «хотел казаться смелым и независимым», лежит стриженный наголо в камере и с улыбкой осознает, что «люди любой расы и национальности имеют право на жизнь, доброе к себе отношение и уважение, ведь человечество — это содружество разных культур, каждая из которых интересна и духовно богата».
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии20  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В НАТО появится новый член115
Украина предложила России ядерную сделку191
Россиянам готовят новый налог176
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки315
Багдасарян предложили лишить гражданства118
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение