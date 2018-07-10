Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA

Рабочие и политэмигранты повалили в Россию

Чемпионат мира по футболу 2018 года в России вызвал ажиотаж среди африканских политэмигрантов и рабочих, сообщили «Коммерсанту» в движении «Альтернатива». По словам Юлии Силуяновой, координатора движения, после старта мундиаля «Альтернатива» каждый день получает обращения африканцев о помощи в трудоустройстве и получении политического убежища. Собеседница газеты отметила, что, должно быть, в связи с облегченным въездом в Россию для зрителей матчей мирового первенства в Африке появилось множество мошеннических агентств, обещающих клиентам работу и гражданство, которых «паспорт болельщика» на самом деле предоставить не может.

Цена бензина пошла вниз

Независимые автозаправочные станции вслед за крупными нефтяными компаниями начали снижать розничные цены на топливо. По данным «Коммерсанта», это связано с тем, что его цены на бирже также пошли вниз, что позволяет независимым АЗС зарабатывать деньги. Дальнейшие снижение, стабилизация или же рост стоимости топлива, по словам эксперта агентства «Аналитика товарных рынков» Михаила Турукалова, зависит от того, как будут вести себя оптовые цены.

Украинцы «отомстили» ФИФА

Граждане Украины устроили флешмоб в знак недовольства наказанием игрока сборной Хорватии Домагоя Виды за выкрик «Слава Украине!» после победы над Россией на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает местный канал «112». Украинцы «обвалили» рейтинг официальной страницы Международной федерации футбола в соцсети Facebook, который теперь составляет лишь полторы «звездочки» из пяти. Также украинцы оставляют на Facebook-странице ФИФА тысячи комментариев в поддержку хорвата.

Зарплаты в Москве перестали расти

В первой половине 2018 года зарплаты москвичей не выросли, а зарплаты петербуржцев упали. Об этом, как сообщает РБК, свидетельствует обзор рекрутинговой компании HeadHunter. Так, в среднем москвичи в виде зарплаты и бонусов получали в месяц те же 80 016 рублей, что аналогично прошлогоднему показателю, а петербуржцы — 58 484, что меньше на 2%. Доходы остались прежними еще лишь в Уральском федеральном округе, тогда как во всех остальных они росли, больше всего — на Северном Кавказе (на 13% до 44 531).

Порошенко хочет опечатать границу с Россией

Российско-украинская граница должна быть «опечатана», заявил президент Украины Петр Порошенко, о чем сообщает его официальный сайт. По мнению украинского лидера, «опечатывание» той части границы, которую якобы никто не контролирует, является единственным, наряду с выполнением минских договоренностей, способом изменить ситуацию в Донбассе.