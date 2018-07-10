В России изобрели кашу от рака

Российские ученые разработали продукты питания, которые помогают предупредить развитие гормонозависимых опухолей. Об этом пишут «Известия»

По данным издания, исследователи из Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и НМИЦ онкологии имени Петрова создали батончики мюсли, овсяное печенье и быстрорастворимую кашу, содержащие биологически активные нутриенты — биойод, селен и ликопин.

По словам ученых, эти элементы являются антиоксидантами и снижают риск развития рака.

Руководитель научного проекта, профессор Владимир Беспалов рассказал, что ученые подбирают состав антиканцерогенных веществ так, чтобы определенный продукт служил для профилактики определенного вида рака (легких, желудка, молочной или предстательной железы, толстой кишки).

Ученые рассчитывают, что объем рынка для их разработок составит 250 миллионов рублей в год через два года после начала выпуска.

В то же время глава Центра персонализированной онкологии OncoTarget университета имени Сеченова Марина Секачева рассказала «Известиям», что польза антиоксидантов пока не доказана. По ее словам, некоторые исследования даже показали ухудшение прогноза для пациентов, принимающих эти вещества. По мнению Секачевой, исследования по этому направлению надо продолжать, а делать выводы пока рано.