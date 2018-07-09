Ещё
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае 

Рамблер 5 часов назад
Животное-мутант появилось на свет в Китае. Необычный поросёнок родился в южной части страны в городе Цзянмынь провинции Гуандун. Видео с его участием сняли очевидцы. На кадрах видно, что у поросёнка деформирован пятачок и сплюснута морда, поэтому кажется, что у животного человеческое лицо. Из-за дефекта мутант не мог дышать носом, поэтому ему постоянно приходилось открывать рот. В ролике хозяин показывает поросёнка, держа его за шею, при этом животное не издаёт никаких звуков. Позднее поступило сообщение, что поросёнок умер, прожив всего два дня.
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Анапа без моря, Макаревич о поражении сборной и другие события дня9
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги93
Над Крымом нависла угроза350
Россия готовится жить в долг201
Денежные переводы переходят на личность10
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение