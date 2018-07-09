Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае 

Животное-мутант появилось на свет в Китае. Необычный поросёнок родился в южной части страны в городе Цзянмынь провинции Гуандун. Видео с его участием сняли очевидцы. На кадрах видно, что у поросёнка деформирован пятачок и сплюснута морда, поэтому кажется, что у животного человеческое лицо. Из-за дефекта мутант не мог дышать носом, поэтому ему постоянно приходилось открывать рот. В ролике хозяин показывает поросёнка, держа его за шею, при этом животное не издаёт никаких звуков. Позднее поступило сообщение, что поросёнок умер, прожив всего два дня.