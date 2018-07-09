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В Анапе запретили купаться
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В Анапе запретили купаться 

Рамблер 2 часа назад
Жителям Анапы запретили заходить в Черное море, сообщили «Комсомольской правде» в управлении гражданской обороны и защиты населения местной мэрии.
Причиной такого решения чиновников является слишком низкая температура воды, купание в которой, по их мнению, может подвергнуть здоровье и даже жизнь местных жителей и туристов «неоправданному» риску, в особенности — здоровье и жизнь детей и пожилых граждан.
7 июля в Анапе уже вводили запрет на купание в Черном море. Тогда это также объясняли слишком низкой температурой воды из-за апвеллинга — подъема холодных глубинных вод к поверхности.
Между тем сегодня в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что температура черноморских вод поднимется до безопасных для купания значений в течение двух-трех дней.
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