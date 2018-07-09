В Анапе запретили купаться

Жителям Анапы запретили заходить в Черное море, сообщили « Комсомольской правде » в управлении гражданской обороны и защиты населения местной мэрии.

Причиной такого решения чиновников является слишком низкая температура воды, купание в которой, по их мнению, может подвергнуть здоровье и даже жизнь местных жителей и туристов «неоправданному» риску, в особенности — здоровье и жизнь детей и пожилых граждан.

7 июля в Анапе уже вводили запрет на купание в Черном море. Тогда это также объясняли слишком низкой температурой воды из-за апвеллинга — подъема холодных глубинных вод к поверхности.

Между тем сегодня в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что температура черноморских вод поднимется до безопасных для купания значений в течение двух-трех дней.