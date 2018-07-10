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Владивосток ответил на сообщения о самолете Ким Чен Ына
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Во Владивостоке опровергли сообщения о прилете самолета Ким Чен Ына 

РИА Новости
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Правительственный самолет КНДР, о котором сообщали южнокорейские СМИ, в понедельник не садился во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта Владивосток.
Ранее агентство Ренхап заявило, что правительственный самолет, который обычно использует для перелетов лидер КНДР Ким Чен Ын и другие высокопоставленные северокорейские чиновники, был замечен во Владивостоке, а спустя три часа вылетел обратно в Пхеньян. По данным источника агентства, в самолете могли быть чиновники, ответственные за подтверждение участия Ким Чен Ына в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и, соответственно, подготовку его возможного визита во Владивосток в сентябре.
"Стало известно, что правительственный самолет, который упоминается в сообщениях южнокорейских СМИ, не садился в аэропорту Владивостока. Распространенная информация не соответствует действительности. У нас накануне сел борт R885 регулярного рейса из Пхеньяна. Это единственный северокорейский самолет, который приземлялся во Владивостоке в понедельник", — сказал собеседник агентства.
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