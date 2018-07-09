Пока вы спали: где нападет Россия 

Новое отравление «Новичком» может быть «вбросом»
Новое отравление «Новичком» в Великобритании во время чемпионата мира по футболу 2018 года и перед встречей президентов России и США не позволяет «отделаться от мысли» в его «спланированности и преднамеренности». Об этом «Известиям» заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия. По мнению Александра Шульгина, время отравления наводит на мысль, что на самом деле оно является «вбросом», а его целью — нанесение ущерба авторитету России и «взвинчивание» международной ситуации.
Майский указ Путина обойдется в 4 триллиона
Исполнение нового майского указа президента России Владимира Путина потребует четырех триллионов рублей. Именно эта цифра содержится в «Основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», которые подготовило Министерство финансов, а опубликовал на своем сайте бюджетный комитет Госдумы.
Россия заплатила $1 миллион пенсионерам из Израиля
Пенсионеры, эмигрировавшие из России в Израиль, получат от правительства РФ пенсионные выплаты в размере одного миллиона долларов. По информации газеты Jerusalem Post, эти средства четыре тысячи бывших россиян накопили еще до переезда в еврейское государство, а получать они их будут в виде ежемесячных выплат в размере 70-100 долларов, то есть 4,4-6,3 тысячи рублей по курсу ЦБ на сегодня.
Британский Brexit-министр ушел в отставку
Министр Великобритании по делам Brexit Дэвид Дэвис подал заявление об отставке, а премьер-министр Тереза Мэй его приняла. По информации канала Sky News, причиной решения Дэвиса является его несогласие с переговорной позицией британского правительства с ЕС по выходу из организации. По его мнению, она ставит Британию в слабое или даже неприемлемое положение.
Шведы выяснили, где «нападет» Россия
Шведские военные анализируют возможные сценарии, по которым Россия якобы может напасть на Северную Европу, сообщает французский журнал L'Express. По мнению аналитиков, нанятых Министерством обороны Швеции, русские могут напасть на эстонский город Нарву, латвийский Даугавпилс или же на так называемый «Сувалкский коридор» — 100-километровую границу Польши и Литвы, которая могла бы соединить Калининградскую область с Белоруссией.