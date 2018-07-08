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Посидим дома: почему россияне не едут за границу
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Посидим дома: почему россияне не едут за границу 

Газета.Ru 1 час назад
Россияне в этом году стали реже летать за границу. Продажи авиабилетов на зарубежные направления за полгода упали на 5%. Эксперты объясняют это ослаблением рубля, подорожанием билетов и проведением в России ЧМ-2018. При этом большинство россиян признаются, что мечтают посещать зарубежные курорты, но проводить отдых получается только в России.
Россияне стали реже покупать авиабилеты за границу. По данным совместного исследования Ростуризма с поисковыми сервисами, доля проданных авиабилетов по внутренним направлениям выросла до 61%, по выездным — снизилась до 39%. В прошлом году соотношение было 55% и 45%.
«При этом объем продаж авиабилетов в первом полугодии 2018 года вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в материалах ведомства.
В сервисе Biletix «Газете.Ru» рассказали, что объем продаж авиабилетов на зарубежные направления с января по июнь снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом «продажи авиабилетов на рейсы туда-обратно по России в первом полугодии 2018 года выросли на 18%» по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года, уточнили в компании.
В сервисе One Two Trip также отмечают, что в целом динамика международных направлений кратно уступает динамике внутренних. Продажи авиабилетов на зарубежные рейсы в первом полугодии выросли на 15%, на внутренние — на 40%.
«Отчасти это связано с более существенным подорожанием международных перелетов по сравнению с внутренними, изменившимися валютными курсами, а также чемпионатом мира по футболу, стимулирующим внутренний пассажиропоток», — отмечают в компании.
Между тем, как свидетельствуют данные сервиса путешествий Туту.ру, каждый третий путешественник из России мечтает отдыхать за границей, а проводит свой отпуск на родине.
36% опрошенных признались, что любят отдыхать за рубежом, но получается проводить отпуск только в России.
Удивительного в этой тенденции мало. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян непрерывно падали последние четыре года. В 2017 году доходы россиян просели на 1,7% даже несмотря на то, что номинальная зарплата выросла на 7,2%, реальная — на 3,4%. В этом году, наконец, наметилась позитивная динамика: реальные располагаемые денежные доходы, по оценке Росстата, в январе-мае 2018 года увеличились на 3,2%. При этом в мае темпы роста снизились до 0,3%. И дальше позитива не ожидают даже в Минэкономразвития.
Из-за запланированного повышения НДС с 18% до 20% в 2019 году инфляция ускорится уже в этом году. Повышение НДС, отмечает ведомство в своей «Картине экономики», приведет к росту инфляционных ожиданий уже в этом году и потреблению населением впрок товаров длительного пользования.
Инфляция, по прогнозу министерства, ускорится с нынешних 2,3% годовых до 3,1% к концу 2018 года, а к концу 2019 года достигнет 4,3%.
Кроме того, геополитические волнения, новые санкции США и набирающие обороты торговые войны отразились на курсе рубля: если в июне 2017 года доллар стоил 57,9 рубля, то в июне 2018 года уже подбирался к 63 руб. Евро год назад стоил около 65 рублей, сейчас за единицу европейской валюты дают 74 рубля.
По данным Biletix, авиабилеты на зарубежные рейсы подорожали в среднем на 10% — с 16 248 рублей в первом полугодии 2017 года до 17 976 рублей в текущем.
Помимо валютных колебаний, свой вклад в эту тенденцию внесло и повышение цен на нефть и, как следствие, рост стоимости топлива на внутреннем рынке.
Средняя стоимость тонны авиакеросина в аэропортах РФ в апреле 2018 года составила 49 220 руб за тонну. В декабре 2017 года было 47 920 руб. В апреле 2017 года 43 255 руб., обращает внимание исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
В Московском авиаузле рост цен был довольно заметным — с апреля 2017 г. по апрель 2018 г. на 18%.
При этом, по словам Пантелеева, вопрос влияния расходов на авиатопливо на цены на билеты непрост: авиакомпании не могут просто так переложить растущие издержки на цену билетов — в силу эластичности спроса они сразу увидят, как пассажиропоток либо перестает расти, либо снижается.
Между тем, как отмечает Biletix, средняя стоимость авиабилетов туда-обратно на рейсы по России практически осталась на прошлогоднем уровне, изменившись в цене всего с 10 250 до 10 265 рублей в среднем за один билет туда-обратно. При этом значительно вырос объем продаж билетов на российские курорты: в Сочи продажи увеличились на 9%, в Симферополь — на 4%, объем продаж билетов в Анапу вырос в 2,1 раза, в Краснодар — в 2,2 раза, в Минеральные воды — на 12%. Хотя билеты на курорты также подорожали: например, стоимость билетов в Симферополь выросла на 2%, в Анапу — на 19%, в Сочи авиабилеты подорожали на 30% — с 5 989 до 7 840 рублей, хотя здесь сыграло роль то, что Сочи стал один из городов, принимающих ЧМ-2018.
В целом, туроператоры не наблюдают снижения спроса на туры в зарубежные страны. Так, в Библио-Глобусе сообщили, что продажи по акциям раннего бронирования в этом году шли активнее, чем в прошлом. Спрос на отдых в Турции у клиентов уже превысил прошлогодние показатели на 100%, в Испании — на 56%, в Греции — на 22%.
В TUI отмечают, что по сравнению с прошлым годом в целом рост цен на выездные туры небольшой, в пределах 5-10%, и колеблется в зависимости от страны и даже конкретного отеля.
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