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Умер Валерий Ганичев
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Умер писатель Валерий Ганичев 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Писатель, журналист, бывший председатель Союза писателей России Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщается на сайте Союза писателей России.
"Сегодня на 85-м году жизни умер Валерий Николаевич Ганичев. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Валерия Николаевича", — говорится в сообщении.
Ганичев известен своими романами "Адмирал Ушаков", "Росс непобедимый". В 1978-1980 гг. он был главным редактором газеты "Комсомольская правда", изданий "Роман— газета" (1981-2001), "Роман-журнал. XXI век" (с 1998 г.). Был председателем правления Союза писателей России (1994-2018).
Как сообщил секретариат правления Союза писателей России, о месте и времени похорон будет сообщено дополнительно.
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