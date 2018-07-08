Умер Валерий Ганичев

Умер писатель Валерий Ганичев

Писатель, журналист, бывший председатель Союза писателей России Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщается на сайте Союза писателей России.

"Сегодня на 85-м году жизни умер Валерий Николаевич Ганичев. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Валерия Николаевича", — говорится в сообщении.

Ганичев известен своими романами "Адмирал Ушаков", "Росс непобедимый". В 1978-1980 гг. он был главным редактором газеты "Комсомольская правда" , изданий "Роман— газета" (1981-2001), "Роман-журнал. XXI век" (с 1998 г.). Был председателем правления Союза писателей России (1994-2018).

Как сообщил секретариат правления Союза писателей России, о месте и времени похорон будет сообщено дополнительно.