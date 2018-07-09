Россиян упрекнули в переедании

По словам Александра Суринова, больше трети граждан от 19 до 60 лет имеют избыточную массу тела, что показывают исследования, которые с 2013 года Росстат проводит раз в пять лет.

«В России имеется проблема избыточного питания», — посетовал он.

Чиновник отметил «приверженность» россиян к мясу, которая при этом зависит от региона проживания и доходов. По его словам, большинство граждан чаще раза в неделю, что не свидетельствует о здоровом питании, едят колбасу и сосиски. Также половина россиян ежедневно едят конфеты и пирожные.

Между тем граждане России едят недостаточно рыбы, овощей и фруктов.