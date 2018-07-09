Россиян упрекнули в переедании 

Почти 40% трудоспособных россиян имеют лишний вес, сообщил «Российской газете» руководитель Федеральной службы государственной статистики.
По словам Александра Суринова, больше трети граждан от 19 до 60 лет имеют избыточную массу тела, что показывают исследования, которые с 2013 года Росстат проводит раз в пять лет.
«В России имеется проблема избыточного питания», — посетовал он.
Чиновник отметил «приверженность» россиян к мясу, которая при этом зависит от региона проживания и доходов. По его словам, большинство граждан чаще раза в неделю, что не свидетельствует о здоровом питании, едят колбасу и сосиски. Также половина россиян ежедневно едят конфеты и пирожные.
Между тем граждане России едят недостаточно рыбы, овощей и фруктов.