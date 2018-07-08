В Крымских школах появится новый предмет

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В Крымских школах будут преподавать психологию семейной жизни 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Власти Крыма объявили об эксперименте включения в школьную программу курса "Психология семейной жизни" с нового учебного года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Аксенов поздравил жителей полуострова с Днем семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии — покровителей православной семьи. В Крыму этот день впервые широко отметили в 2010 году при поддержке партии "Русское единство" и Симферопольской и Крымской епархии.
"Правительство Крыма намерено провести апробацию в государственных учреждениях образования республики курса "Психология семейной жизни", разработанного крымскими учёными и педагогами", — приводит слова Аксенова его пресс-служба.
Тестовый курс будет апробирован с нового учебного года в 10-х и 11-х классах трех симферопольских школ, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики. По итогам эксперимента будет решено, стоит ли расширить его на все школы полуострова.
"Очень важно формирование у молодых людей осознанной родительской позиции. Это одна из ключевых задач, без решения которой материальные стимулы не дадут ожидаемого эффекта. К сожалению, наша массовая культура, во многом формирующая настроения в обществе, зачастую проповедует идеалы, мягко говоря, далекие от семейных ценностей", — считает Аксенов.
Праздничные мероприятия пройдут в воскресенье городах и районах Крыма, в Симферополе будет открыт и освящён памятник святым Петру и Февронии, пройдут выступления и концерты, а супружеские пары, прожившие в браке 25 лет и более, по сложившейся традиции будут награждены медалями "За любовь и верность", сообщили в пресс-службе.
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