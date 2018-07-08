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В Саратове прошла массовая регистрация браков
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В Саратове в День семьи прошла массовая регистрация браков 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: пресс-служба управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области
Массовая регистрация браков впервые состоялась на центральной пешеходной улице Саратова в воскресенье в День семьи, любви и верности, сообщила РИА Новости представитель управления ЗАГС правительства области Юлия Скрипченко.
"На открытой площадке прошла массовая регистрация браков восьми пар 8 июля, что символично. Это прошло впервые в нашем городе. Вся сцена была украшена ромашками — символом Дня семьи, любви и верности, молодожены дали клятву любви и верности. Все было очень красиво", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, после того как пары обменялись кольцами, они подарили друг другу супружеский поцелуй, станцевали первый танец, а затем начальник управления ЗАГС правительства области Юлия Пономарева вручила им свидетельства о регистрации брака.
"Сегодня в нерабочий день мы открыли три из 47 ЗАГСов области, в том числе дворец бракосочетаний в Саратове. Во дворце сегодня состоялось 13 регистраций брака, из них восемь регистраций прошли на Волжской пешеходной улице", — уточнила Скрипченко.
Праздник Петра и Февронии в православной традиции отмечается уже более 500 лет. Этот церковный праздник стал светским 8 июля 2008 года. В 2006 году по инициативе городских властей жители Мурома собрали подписи о признании праздника российским государством (обращение о "Всероссийском дне супружеской любви и семейного счастья в память благоверных князей Петра и Февронии Муромских)".
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